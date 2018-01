Copa Estado tem nove jogos no Interior A primeira rodada da Copa Estado de São Paulo será completada com 10 jogos neste domingo cedo. Exceção do clássico entre Palmeiras B e São Paulo B, no Parque Antártica os demais jogos começam às 11 horas. Criada para acabar com a inatividade de muitos clubes do interior, muitos times colocarão em campo suas equipes de base. Os 32 clubes estão divididos em quatro grupos de oito cada. Na primeira fase os times do grupo 1 enfrentam os do Grupo 2 e os times do Grupo 3 pegam os times do Grupo 4. A segunda fase será disputada, em dois turnos, dentro do mesmo grupo, num total de 14 jogos. Passarão à terceira fase apenas os dois primeiros colocados de cada grupo. Os oito classificados serão divididos em dois grupos de quatro, com apenas o primeiro colocado disputando o título em dois jogos. A idéia é manter a fase de classificação até outubro, permitindo que os clubes se mantenham em atividade. Eis os jogos: Palmeiras-B x São Paulo-B; Ituano x São Caetano-B, Rio Branco x Juventus, XV de Piracicaba x Santo André XV de Jaú x Osasco, Noroeste x Matonense, Marília x Taquaritinga, Paraguaçuense x Jaboticabal, Mirassol x Comercial, Rio Preto x Francana e Olímpia x Barretos.