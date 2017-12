Copa Estado tem semifinais amanhã De olho no título que vale uma vaga na Copa Brasil de 2004, Marília-B, Ituano, Comercial e Santo André começam a disputar as semifinais da Copa Estado de São Paulo nesta sexta-feira à noite. Nesta fase, os clubes de melhor campanha realizam o primeiro jogo fora de casa. Às 20 horas, no estádio Bento de Abreu, o Marília-B recebe o Ituano, em jogo que será mostrado ao vivo pela Rede Vida. Para abrir vantagem no primeiro confronto, os donos da casa devem aproveitar jogadores da equipe principal, que disputa o quadrangular final da Série B do Brasileiro. Por outro lado, o time de Itu não mandará a campo seus principais atletas, priorizando a disputa da Série C do Brasileiro, na qual classificou-se às quartas-de-final - joga domingo contra o RS-RS, em Alvorada. Às 20h30, no ABC, o Santo André encara Comercial, no estádio Bruno José Daniel. Classificado para a quinta fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santo André coloca sua equipe reserva em campo. O time principal ficará concentrado para o duelo diante do Bragantino, sábado. Já o time de Ribeirão Preto está com todas as atenções voltadas para a Copa Estado, já que foi eliminado do Brasileiro da Série C na fase de classificação. O único problema fica para a ausência do atacante Osni, artilheiro da competição com 16 gols, que foi vetado pelo departamento médico do Comercial.