Copa Estado tem três jogos na capital A segunda rodada da Copa Estado de São Paulo tem neste sábado mais quatro jogos, sendo três deles na capital. O destaque fica por conta do São Paulo B, que joga às 11 horas, no Morumbi, contra a Ferroviária, buscando recuperação após a derrota na primeira rodada no clássico contra o Palmeiras B por 1 a 0. O time de Araraquara também tenta sua primeira vitória, uma vez que na estréia perdeu em casa para o Atlético Sorocaba por 3 a 2. Às 15 horas acontecem mais três jogos. Na Rua Javari, o Juventus, que perdeu na rodada anterior para o Rio Branco por 2 a 1, recebe o Guarani B, que vem de vitória sobre o São Bento, de Sorocaba, por 1 a 0. No Estádio Nicolau Alayon, na Rua Comendador Souza, o Nacional, depois de empatar em um gol com o Rio Claro, enfrenta o XV Piracicaba, que não foi bem na estréia e perdeu em casa para o Santo André por 1 a 0. Fechando a rodada, Taquaritinga e Noroeste jogam no interior. O CAT foi goleado por 5 a 0 pelo Marília B e espera descontar a derrota em cima do Noroeste, que na primeira rodada empatou sem gols com a Matonense. A rodada será completada domingo com oito jogos.