Copa Estado terá quatro jogos no sábado A 15ª rodada da Copa Estado de São Paulo terá continuidade neste sábado à tarde, com a realização de quatro jogos. Com objetivos distintos no Grupo 4, Inter de Bebedouro e Jaboticabal fazem o principal confronto, no Estádio Sócrates Sta mato, em Bebedouro, às 16 horas. Os donos da casa, que somam 12 pontos, lutam para deixar as últimas posições. Por outro lado, o time de Jaboticabal (20 pontos) ainda sonha com uma vaga às oitavas de final. Às 15 horas, pelo Grupo 4, o Taquaritinga (5) recebe o Barretos (19). No Grupo 2, o XV de Piracicaba (19) recepciona o Palmeiras-B (19). No Grupo 3, o América (15) duela contra a Paraguaçuense (6). Confira os confrontos de domingo: 10 horas - Rio Branco x Ituano; 11 horas - São Bento x Juventus, ECO x Atlético; Santo André x São Caetano-B; São Paulo-B x Nacional; Ferroviária x XV de Jaú; Araçatuba x Marília-B; Mirassol x Rio Preto e Olímpia x Noroeste.