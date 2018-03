Copa Estado: vitória fácil do Sertãozinho Fechando os quatro jogos de sábado pela Copa Estado de São Paulo, o Sertãozinho aproveitou bem o fato de atuar em casa para vencer o Mirassol, por 3 a 0, com dois gols de Ceará e outro de Roger. Com a vitória, o Sertãozinho saltou da quinta para a quarta posição do Grupo 4, agora com 12 pontos. O Mirassol continua com oito pontos, em quinto lugar no Grupo 3. A última rodada da primeira fase vai terminar neste domingo com seis jogos.