Copa Estado: XV vence e mantém chances Com um gol no último lance da partida, o XV de Piracicaba conseguiu vencer, por 2 a 1, em casa, o XV de Jaú, chegando aos 30 pontos no Grupo 2 da Copa Estado de São Paulo e mantendo viva a esperança de conseguir uma das duas vagas às quartas-de-final da competição. Outros quatro jogos foram realizados neste sábado à tarde válidos pela penúltima rodada da fase de classificação. Já classificado, o Marília B foi até São José do Rio Preto e goleou o América por 5 a 1. Com os três pontos, o MAC chegou aos 42, garantindo por antecipação a primeira colocação no Grupo 3. Ainda neste sábado, o Taquaritinga, time de pior aproveitamento da competição, recebeu o Jaboticabal e saiu derrotado mais uma vez: 3 a 0. Em Osasco, pelo Grupo 1, o ECO também goleou o Nacional, da capital, por 4 a 0. A Internacional de Bebedouro recebeu a Francana, em Bebedouro, e não saiu do empate por 1 a 1. Na sexta-feira, a Matonense conseguiu assegurar uma das vagas, ao empatar por 1 a 1 com o Sertãozinho, em Sertãozinho. Seis times já garantiram a classificação para as quartas-de-final, que reunirá os oito melhores da competição. Estão garantidos: Santo André, Juventus, Ituano, Marília B, Comercial e Matonense. O campeão vai garantir uma vaga na Copa Brasil de 2004.