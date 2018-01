Copa Febem começa neste sábado A Copa Febem começa neste sábado, na preliminar de Corinthians e América, que se enfrentam às 16 horas, no Morumbi. O jogo será entre a Unidade 10 Casa do Atleta, do Tatuapé, e a Unidade Tapajós, do Complexo Franco da Rocha. O governador Geraldo Alckmin dará o pontapé inicial da partida. O torneio contará com 272 adolescentes divididos em 16 equipes. E foi criado com a parceria entre a Federação Paulista de Futebol e da Secretaria do Estado da Justiça e da Defesa de Cidadania, além da Qualicorp, responsável pelos uniformes. O árbitro da Fifa, Paulo César de Oliveira, é o padrinho da competição. "A iniciativa é estimular os internos da Febem e investir na sua ressocialização por meio do esporte. O futebol é um jogo que agrega respeito, disciplina e união. Além de mostrar que são bons de bola, terão de apresentar uma disciplina exemplar", explicou o secretário de justiça Alexandre de Moraes. Na primeira fase, de 6 de dezembro a 11 de janeiro, 1.020 internos de todo o Estado divididos em 60 times disputaram as eliminatórias para entrar na Copa Febem. Nesta segunda fase, os garotos terão a chance de assistir aos jogos das finais do Paulistão com familiares.