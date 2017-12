Copa Febem nas preliminares do Paulistão Partidas de 15 rodadas do Campeonato Paulista de 2005 terão, como preliminares, jogos da fase final da Copa Febem de Futebol, disputada por adolescentes da Febem de todo o Estado. Após a fase inicial, que começa no dia 6 e reúne 1 020 menores divididos em 60 times, as 16 melhores equipes terão o privilégio de brigar pelo título dentro dos grandes estádios, minutos antes dos jogos de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e demais clubes. "O futebol educa para o trabalho em equipe, a disciplina o prepara para a vida", disse, hoje, o governador Geraldo Alckmin, que assinou o projeto e cobrou pênaltis no goleiro Valdeílton, de 18 anos, que faz parte da seleção da Febem. O lançamento, parceria entre a Secretaria Estadual da Justiça e a Federação Paulista de Futebol, foi prestigiado por jogadores como o goleiro palmeirense Marcos e o meia Elano, do Santos. "No futebol, você aprende a respeitar o próximo. O torneio é enorme oportunidade para eles", disse o corintiano Gil. O ex-jogador Careca, dono de escolinha de futebol, também aprovou. "Jogar em estádio cheio é um sonho para todo garoto e vai ser um incentivo imenso para eles." Os jogos servirão ainda para diminuir o preconceito da sociedade para com os adolescentes da Febem e, por que não, despertar o interesse de olheiros do clubes. "É uma chance que devemos agarrar. Vai ser uma alegria jogar num estádio cheio, muita emoção", diz Luís Alberto, são-paulino e centroavante, na Febem há dois anos. O secretário da Justiça, Alexandre de Moraes, diz que a recompensa ao campeão será participar da Taça São Paulo de Juniores em 2006. Segundo ele, faltam só alguns acertos para isso. Hoje, a seleção da Febem treinada pelo ex-jogador Zé Maria foi bicampeã da Olimpíada Socioeducativa pela Paz, jogando no Maracanã.