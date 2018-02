Copa: Fifa não vai se opor ao Brasil A Fifa não vai se opor a uma eventual candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014, mas advertiu nesta terça-feira que o processo de candidaturas continua aberto. "Se as 10 associações que compõem a Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) estão de acordo, nós não vamos nos opor?, disse a entidade em uma nota oficial. Mas fez uma ressalva. ?Porém, é importante deixar claro que há um processo de apresentação de candidaturas em curso?, acrescentou. A nota lembra ainda que a decisão final sobre a escolha da sede é de competência exclusiva do Comitê Executivo da Fifa.