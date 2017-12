Copa FPF: Barueri sai na frente O Grêmio Barueri saiu na frente na abertura das semifinais da Copa Federação Paulista de Futebol ao vencer o Rio Claro, por 1 a 0, nesta tarde de sábado, no Estádio Orlando Novelli, na Grande são Paulo. Com o resultado, o Barueri inverteu a vantagem e, agora, precisa do empate no jogo de volta para se classificar à final. Apesar das poucas chances de gols criadas pelos dois times, o jogo foi bastante corrido. O gol da vitória foi marcado por Marcinho, aos seis minutos do segundo tempo. Na outra semifinal, Comercial e Noroeste vão se enfrentar segunda-feira à noite, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.