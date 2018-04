Copa FPF: Bota bate Lusa no Canindé A segunda rodada da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol teve prosseguimento neste domingo pela manhã, com a realização de oito partidas. O Botafogo, de Ribeirão Preto, venceu novamente e lidera o Grupo 12. No estádio do Canindé, bateu a Portuguesa, de virada, por 2 a 1. Ainda pelo Grupo 12, o Mirassol derrotou o Rio Claro, do mesmo jeito: 2 a 1, de virada. Na tabela de classificação, o Botafogo aparece na ponta, com seis pontos. O Mirassol tem três, e Rio Claro e Portuguesa, apenas um. Marília e Taubaté ficaram no empate por 1 a 1 e conquistaram os primeiros pontos no Grupo 11. O jogo foi disputado em Mirassol e teve gols apenas no segundo tempo, ambos em cobranças de pênalti. Em casa, o Sertãozinho derrotou o XV de Piracicaba por 3 a 0 e chegou à liderança do Grupo 7, ao lado do Bandeirante, com seis pontos. O clube piracicabano segue sem pontuar. Em Araras, o Santos derrotou o União São João por 1 a 0 e agora divide a liderança do Grupo 8 com o Guarani, com oito pontos. O União estreou o técnico Nenê, mas segue sem pontuar. Nesta segunda fase, os 24 times classificados foram divididos em seis grupos com quatro clubes cada, classificando-se somente o primeiro colocado e os dois melhores segundos colocados. A rodada prossegue na segunda-feira, com o jogo entre Corinthians e América, às 16 horas, e Ituano e Juventus, às 20h15. Na terça-feira, completam a rodada União Barbarense e Santo André, e Atlético Sorocaba e Barretos, ambos às 20 horas.