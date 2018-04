Copa FPF: Botafogo vence Mirassol Com um gol no final da partida, o Botafogo derrotou o Mirassol pela contagem mínima na tarde deste sábado, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Na etapa inicial, os dois times apenas se estudaram e ousaram pouco no ataque. No segundo tempo, os visitantes perderam muitas chances de gol e acabaram recebendo o castigo aos 42 minutos, quando Rodriguinho aproveitou uma falha da defesa do Mirassol, invadiu a área e marcou o único gol do jogo, decretando a vitória do Botafogo. Pelo menos, por enquanto, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo 12 que também tem Portuguesa e Rio Claro.