Copa FPF: Comercial defende liderança Apenas um jogo dará prosseguimento a oitava rodada da Copa Federação Paulista de Futebol, na tarde deste sábado. O Comercial recebe o Sertãozinho, no estádio Palma Travassos, às 16 horas. O time de Ribeirão Preto defende a liderança do Grupo 2 , com 17 pontos. O Sertãozinho é o vice-líder com 13. Além da liderança, o Comercial defende sua invencibilidade na competição. Em sete jogos disputados, o time venceu cinco e empatou duas vezes. Já o Sertãozinho está embalado pela goleada imposta sobre o Barretos, 3 a 0, no último domingo. A rodada será completada com mais 13 jogos no domingo, e um na terça-feira. Confira os jogos: Mirassol x Inter de Bebedouro; Portuguesa x São Bento; América x Rio Preto; Marília x Bandeirante; Francana x Matonense; Inter de Limeira x Noroeste; XV de Jaú x Rio Claro; XV de Piracicaba x Rio Branco; São Paulo Aspirante x Guarani; Santos x Palmeiras B; Osasco x Juventus; Corinthians x Nacional; Barretos x Botafogo; Atlético Sorocaba x Santo André (terça-feira).