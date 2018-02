Copa FPF: Comercial demite treinador Mesmo sem vencer há oito jogos e vindo de seis empates seguidos na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), o Comercial chegou às semifinais diante do Noroeste. Mas a diretoria oficializou, nesta segunda-feira, a demissão do técnico Nenê Belarmino, que em princípio será substituído pelo seu auxiliar Ivair Santos. A decisão foi tomada após uma longa reunião realizada nesta segunda-feira, no estádio Palma Travassos. O diretor Marcos Saraceni ainda elogiou o ex-técnico, mas, sem criar polêmica, disse que a mudança era necessária. Nenê Belarmino ficou no Comercial durante sete meses. Ele chegou quando o clube estava caindo na tabela de classificação da Série A2. Foram 30 jogos com 14 empates, 12 vitórias e apenas 4 derrotas.