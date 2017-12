Copa FPF: Comercial e Noroeste empatam O Noroeste deu um passo importante para chegar à final da Copa FPF, ao empatar com o Comercial por 1 a 1, nesta segunda-feira à noite, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O jogo de volta, válido pelas semifinais, será realizado no fim de semana em Bauru. O Comercial agora terá que vencer na partida de volta, fora de casa, para assegurar uma vaga na decisão. Por outro lado, o Noroeste, que tem vantagem por sua melhor campanha, só depende de um empate para se classificar. Em casa, o Comercial abriu o placar com Fabiano Souza, cobrando pênalti aos 33 minutos. Mas, logo no primeiro minuto do segundo tempo, Otacílio Neto empatou para o Bauru. Na outra semifinal da Copa FPF, no último sábado, o Grêmio Barueri recebeu o Rio Claro e venceu por 1 a 0 - joga agora por um empate na partida de volta. O campeão da Copa FPF irá garantir uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil. E o vice-campeão assegura uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C de 2006.