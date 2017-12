Copa FPF: Comercial pega Noroeste Disputando uma vaga na final da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), Comercial e Noroeste irão se enfrentar às 21 horas desta segunda-feira no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, com transmissão da Rede Vida de Televisão. O motivo para a escolha de uma data e horário tão inusitados é que o campo do Comercial foi utilizado este fim-de-semana para a realização de um feirão de carros. A partida de volta será realizada no dia 12 de novembro, em Bauru. O Comercial não conseguiu voltar à divisão de elite do futebol paulista na Série A-2 no primeiro semestre deste ano e começou a Copa FPF como figurante mas se superou e conseguiu a vaga para as semifinais, mesmo que com uma seqüência de seis empates. O Noroeste, por sua vez, é o atual vice-campeão da Série A-2 e, como conseguiu o acesso, irá disputar o Paulistão na próxima temporada pretendendo manter a base do elenco de 2005. O campeão da Copa FPF assegura uma vaga na Copa do Brasil de 2006, enquanto o vice fica com uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Na outra semifinal, sábado, em Barueri, o time da casa venceu o Rio Claro, por 1 a 0.