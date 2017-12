Copa FPF: confirmados jogos de sábado Nesta quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou o horário das duas partidas do próximo sábado, pelas semifinais da Copa FPF. Rio Claro e Grêmio Barueri irão se enfrentar às 15h05, em Rio Claro, com transmissão da TV Cultura; enquanto Noroeste e Comercial jogarão em Bauru, às 19 horas, com transmissão da Rede Vida. Ituano - Antes mesmo de anunciar o planejamento para 2006, o Ituano já anunciou a contratação de dois reforços nesta quarta-feira. O zagueiro gaúcho Djair e o meia amazonense Reginaldo foram contratados do São Raimundo, de Manaus, que assim como o time paulista disputou o Campeonato Brasileiro da Série B este ano.