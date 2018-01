Copa FPF: Corinthians 5 a 0 Palmeiras Três jogos abriram a segunda rodada da Copa Federação Paulista de Futebol neste sábado. Em São Paulo, o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras por 5 a 0, no Parque São Jorge, e assume momentaneamente a liderança isolada do Grupo 3, com seis pontos. O Palmeiras, que fazia sua estréia na competição, ficam na última posição deste mesmo grupo, sem nenhum ponto. O baixinho meia Élton foi o destaque da partida ao marcar três gols. Bobô, que só jogou por estar suspenso no Campeonato Brasileiro, fez os outros dois gols corintianos. Se saíram gols em abundância no clássico, nos outros dois jogos estes faltaram. No Estádio Major José Levy Sobrinho, Inter de Limeira e Grêmio Barueri empataram por 0 a 0. Assim, a Internacional soma seu primeiro ponto e o Grêmio chega aos quatro, empatando com o Santos. O time da Baixada, por sinal, também jogou neste sábado e também empatou por 0 a 0, com o Juventus. O time paulistano soma, com este resultado, seu primeiro ponto neste Grupo 4. Neste domingo oito jogos completam a rodada. Confira: 10 horas - Matonense x XV de Piracicaba; 11 horas - Oeste x Mirassol, Bragantino x Ituano, Independente x Portuguesa, São Paulo x Nacional, Rio Preto x Marília e Sertãozinho x Comercial; 15 horas - Rio Claro x Ferroviária.