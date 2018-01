Copa FPF: Corinthians B abre 11.ª rodada A tabela da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) não deu descanso a seus participantes nesta semana. Dois dias depois da rodada disputada no último meio de semana, os times já voltam a campo para a 11.ª rodada, que começa com dois jogos neste sábado e nove no domingo. O Corinthians B, líder absoluto, recebe o Independente, às 15h05, no Parque São Jorge. Os corintianos lideram o Grupo 3, com 18 pontos, cinco a mais do que o time de Limeira, quarto colocado. Este jogo terá a transmissão, ao vivo, pela TV Cultura. No Grupo 1, o Sertãozinho, lanterna com seis pontos, recebe a Ferroviária, vice-líder, com 16 pontos, às 19 horas, com transmissão da Rede Vida de Televisão. Os 28 clubes participantes estão divididos em quatro grupos de sete times cada, se enfrentando entre si, em dois turnos, na primeira fase. Passam à segunda fase os quatro melhores de cada grupo. O objetivo principal é ser campeão e garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2006. Confira a 11.ª rodada da primeira fase: Sábado: 15h05 - Corinthians x Independente; 19 horas - Sertãozinho x Ferroviária. Domingo: 11 horas - Botafogo x XV de Piracicaba, Bragantino x Palmeiras, Guarani x Portuguesa, Juventus x Nacional, ECO-Osasco x Grêmio Barueri e São Paulo x Internacional; 15 horas - Rio Claro x Matonense, Araçatuba x Mirassol e Oeste x Rio Preto. Segunda-feira: 20 horas - Taquaritinga x Marília.