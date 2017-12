Copa FPF: Corinthians defende liderança Dono da melhor campanha na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), o Corinthians B abre a oitava rodada, às 15h, deste sábado, enfrentando a Portuguesa de Desportos, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Outros dois jogos serão disputados no sábado e nove acontecerão domingo. O time corintiano comandado pelo técnico Adaílton Ladeira lidera isolado o Grupo 3, com 16 pontos, enquanto seu adversário tem seis pontos e ocupa o quinto lugar. Este jogo será transmitido, ao vivo, pela TV Cultura. Ainda à tarde, às 15h, o Juventus receberá o ECO-Osasco, na Rua Javari. O time da Móoca tem 10 pontos e ocupa a terceira posição no Grupo 4, enquanto o ECO, com 12 pontos, está isolado na liderança. Às 19h, também pelo Grupo 4, a Internacional de Limeira, com cinco pontos em sexto lugar, recebe o Santos, com sete pontos em quinto lugar, no Estádio Major José Levi Sobrinho. Este jogo será mostrado ao vivo pela Rede Vida.