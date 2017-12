Copa FPF: Corinthians defende ponta Dez partidas movimentam nesta quarta-feira a sexta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). A grande atração será o confronto entre Corinthians e Guarani. O jogo será realizado no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP), onde o time da capital está mandando seus jogos desde domingo. O time do Parque São Jorge, comandado pelo técnico Adaílton Ladeira, lidera o Grupo 3, com dez pontos e ainda não sofreu gols na competição. O time campineiro, por outro lado, tem nove pontos e está na terceira colocação. O Ituano, também com 10 pontos, porém, com saldo de gols inferior ao Corinthians - 8 a 4 - recebe o lanterna Palmeiras. Em Limeira, se enfrentam Independente e Bragantino. Pelo Grupo 1, o líder Rio Claro jogará em casa contra o Botafogo, enquanto a Ferroviária enfrentará o Comercial, em Araraquara (SP). A partida entre Matonense e Sertãozinho, no Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão (SP), foi adiada porque as reformas no campo ainda não foram concluídas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não marcou novos local e data para o confronto. No Grupo 2, o Rio Preto receberá o Araçatuba e o Oeste terá pela frente o Taquaritinga. No Grupo 4, o São Paulo recebe o EC Osasco e o Nacional enfrentará o Santos, na capital. Na quinta-feira, a rodada será completada com o jogo entre Inter e Juventus, em Limeira (SP). Confira os jogos da sexta rodada nesta quarta-feira: 15 horas - Rio Claro x Botafogo; Rio Preto x Araçatuba; Mirassol x Noroeste; Independente x Bragantino; Corinthians x Guarani; São Paulo x EC Osasco; e Nacional x Santos. 19 horas - Palmeiras x Ituano. 20 horas - Ferroviária x Comercial; e Oeste x Taquaritinga. Classificação da primeira fase: Grupo 1) 1.º - Comercial, 9 pontos; 2.º - Rio Claro, 8 (saldo 5); 3.º - XV de Piracicaba, 8 (saldo 3); 4.º - Ferroviária, 7; 5.º - Botafogo, 4; 6.º - Matonense, 3; 7.º - Sertãozinho, 2. Grupo 2) 1.º - Rio Preto, 10 pontos; 2.º - Mirassol, 7; 3.º - Taquaritinga, 6 (2 vitórias); 4.º - Oeste, 6 (1 vitória); 5.º Marília, 5; 6.º - Noroeste, 4; 7.º - Araçatuba, 3. Grupo 3) 1.º - Corinthians, 10 pontos (saldo 8); 2.º - Ituano, 10 (saldo 4); 3.º - Guarani, 9; 4.º - Independente, 6; 5.º - Bragantino, 3 (saldo 2); 6.º - Portuguesa, 3 (saldo -8); 7.º Palmeiras, 3 (saldo -8). Grupo 4) 1.º - EC Osasco, 8 pontos (saldo 3); 2.º - Grêmio Barueri, 8 (saldo 2); 3.º - Santos, 7 (saldo 2); 4.º - Juventus, 7 (saldo 1); 5.º - Inter de Limeira, 5; 6.º - Nacional, 4; 7.º - São Paulo, 1.