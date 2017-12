Copa FPF: Corinthians vence o Guarani Sete jogos abriram a 6ª rodada da Copa Federação Paulista (FPF), na tarde desta quarta-feira. O Corinthians firmou-se como líder do Grupo 3, e melhor da competição, ao vencer o Guarani por 1 a 0, em Guarulhos, atingindo os 13 pontos. O time campineiro ficou com 9 pontos, na terceira colocação. Ainda por este grupo, o Independente venceu o Bragantino, também pela contagem mínima, em Limeira, chegou aos 9 pontos, mas manteve-se na quarta posição. O time de Bragança Paulista continuou com três pontos, na quinta colocação. Pelo Grupo 2, o Rio Preto garantiu a liderança ao derrotar o lanterna Araçatuba por 3 a 0, em São José do Rio Preto. O Noroeste alcançou a vice-liderança ao vencer o Mirassol por 3 a 2, fora de casa. Ambos ficaram com 7 pontos, mas o Mirassol caiu para a terceira posição por ter pior saldo de gols. No Grupo 1, o Rio Claro assumiu a liderança ao golear o Botafogo por 6 a 1, em Rio Claro. Com a vitória, o time da casa somou 11 pontos. A equipe de Ribeirão Preto, no entanto, permaneceu com 4 pontos, na quinta colocação. Outro time que confirmou a liderança foi o ECO-Osasco, que derrotou o São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, e ficou com 11 pontos no Grupo 4. O clube paulistano continua sem vencer e, com apenas um ponto, está na lanterna. Na outra partida da chave, o Nacional venceu o Santos por 1 a 0, em São Paulo, e subiu uma posição - é o quinto, com 7 pontos. O Santos permaneceu em quarto lugar, também com 7 pontos.