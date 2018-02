Copa FPF define classificados Guarani, Juventus e Nacional garantiram as últimas três vagas que restavam para a segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol. Estas definições aconteceram neste domingo pela manhã, quando foi completada a 14.ª rodada, a última da fase classificatória. A partir de agora, os 16 times se enfrentarão em sistema mata-mata até o título. O campeão garantirá vaga na Copa do Brasil de 2006. Uma das vagas ficou com o Guarani, que venceu o Palmeiras por 4 a 3, no Palestra Itália, terminando com 20 pontos e na vice-liderança. Essa vaga ainda era sonhada pela Portuguesa que, no Canindé, perdeu para o Ituano por 3 a 2, ficando com apenas 14 pontos, em quinto lugar no Grupo 3. As outras duas vagas foram preenchidas no Grupo 4. O Juventus só precisava de um empate, mas venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi, chegando aos 20 pontos, em terceiro lugar. A quarta vaga ficou mesmo com o Nacional, com 16 pontos, ao empatar com o ECO-Osasco por 1 a 1. O Santos B poderia ficar com a vaga se vencesse, na Grande São Paulo, o líder Barueri. Com o empate de 2 a 2, o time santista foi eliminado e deu adeus à chance de conquistar o bicampeonato. Os confrontos das oitavas-de-final serão: Rio Claro x Corinthians; Rio Preto x Nacional; Ferroviária x Independente; Noroeste x Juventus; Ituano x Botafogo; Grêmio Barueri x Oeste; Guarani x Comercial e ECO-Osasco x Mirassol. Confira os resultados da 14.ª rodada: Sábado: Corinthians B 0 x 0 Bragantino. Domingo: Rio Claro 1 x 0 Sertãozinho; Ferroviária 0 x 1 Botafogo; XV de Piracicaba 2 x 2 Comercial; Oeste 4 x 0 Araçatuba; Marília 1 x 1 Noroeste; Palmeiras B 3 x 4 Guarani; Portuguesa 2 x 3 Ituano; Mirassol 5 x 0 Taquaritinga; São Paulo B 0 x 1 Juventus; Nacional 1 x 1 ECO-Osasco e Grêmio Barueri 2 x 2 Santos. Confira a classificação final da primeira fase: Grupo 1 - 1.º Rio Claro, 24; 2.º Ferroviária, 23; 3.º Comercial 21 (saldo de gols 7); 4.º Botafogo, 21 (saldo de gols -2); 5.º XV de Piracicaba, 13; 6.º Matonense, 7 (2 vitórias); 7.º Sertãozinho, 7 (1 vitória). Grupo 2 - 1.º Rio Preto, 24; 2.º Noroeste, 22; 3.º Mirassol, 21 (6 vitórias); 4.º Oeste, 21 (5 vitórias); 5.º Taquaritinga, 14; 6.º Marília, 9; 7.º Araçatuba, 4. Grupo 3 - 1.º Ituano, 25; 2.º Guarani, 20; 3.º Independente, 19 (6 vitórias); 4.º Corinthians, 19 (5 vitórias); 5.º Portuguesa, 14; 6.º Bragantino, 11; 7.º Palmeiras, 9. Grupo 4 - 1.º Grêmio Barueri, 25; 2.º ECO-Osasco, 23; 3.º Juventus, 20; 4.º Nacional, 16; 5.º Santos, 15; 6.º São Paulo, 10; 7º Internacional, 0.