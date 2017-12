Copa FPF define finalistas neste sábado A Copa FPF terá seus finalistas definidos neste sábado, quando serão disputados os jogos de volta das semifinais. E quem chegar à final já estará no lucro, pois o campeão ganha vaga na Copa do Brasil de 2006 e o vice vai para a Série C do Brasileiro do ano que vem. Às 15h05, com transmissão da TV Cultura, o Rio Claro recebe o Grêmio Barueri no Estádio Augusto Schmidt Filho. A vantagem do empate é do time visitante, que venceu o confronto de ida por 1 a 0. Mais tarde, às 19 horas, com transmissão da Rede Vida, irão jogar Noroeste e Comercial no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Como houve empate por 1 a 1 em Ribeirão Preto, a vantagem do empate é do time da casa, que teve melhor campanha nas fases anteriores.