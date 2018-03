Copa FPF define times e regulamento A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quarta-feira os grupos e a relação dos clubes que irão disputar a Copa Federação Paulista de Futebol de 2005. O torneio, com 24 participantes, começa dia 17 de julho e termina no dia 27 de novembro. A primeira fase será disputada em quatro grupos de sete times cada que se enfrentarão, em dois turnos, entre si. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados, totalizando 16 times. A partir daí será usado o sistema de eliminatória dupla, em princípio, com oito grupos, depois quatro, dois e os finalistas. O campeão assegurará o direito de disputar a Copa do Brasil de 2006 e o vice-campeão garante o direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série C também do próximo ano. Os quatro grandes de São Paulo (Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo) estão inscritos. O Santos sagrou-se campeão no ano passado. O Guarani, vice-campeão, vai representar Campinas, que não terá a Ponte Preta. Confira abaixo os quatro grupos: Grupo 01 - Francana, Botafogo, Comercial, XV de Piracicaba, Ferroviária, Rio Claro e Matonense. Grupo 02 - Araçatuba, Taquaritinga, Noroeste, Marília, Mirassol, Oeste e Rio Preto. Grupo 03 - Portuguesa, Bragantino, Guarani, Independente, Ituano, Palmeiras e Corinthians. Grupo 04 - Flamengo de Guarulhos, Juventus, ECO-Osasco, Grêmio Barueri, Nacional, Santos e São Paulo.