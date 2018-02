Copa FPF: definida a tabela da 2.ª fase A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta terça-feira, as datas e locais dos jogos da segunda fase da Copa Federação Paulista. Os oito jogos serão realizados no final de semana, começando pela sexta-feira à noite, com o jogo entre Oeste e Grêmio Barueri, em Itápolis. Na primeira fase se classificaram os quatro melhores de cada grupo. Nesta etapa, as 16 equipes classificadas formam oito grupos com dois e fazem o mata-mata em dois jogos para ver quem passa para a terceira fase. O campeão da Copa FPF garantirá vaga na Copa do Brasil de 2006. A fase de oitavas-de-final continua no sábado, com seis jogos. Três deles em São Paulo, a partir das 15 horas: Mirassol x Osasco, Nacional x Rio Preto e Juventus x Noroeste. O Corinthians enfrenta o Rio Claro, no Parque São Jorge, em partida que vai ter a transmissão da TV Cultura. O Comercial recebe o Guarani, às 17 horas, e, às 20h45, Independente e Ferroviária se pegam em Limeira. No domingo, às 11 horas, acontece apenas uma partida. Em Ribeirão Preto, o Botafogo enfrenta o Ituano, um dos favoritos ao título.