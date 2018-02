Copa FPF: Definida as quartas-de-final A Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) conheceu, neste domingo, os outros quatro classificados que faltavam para a disputa das quartas-de-final da competição, cujo campeão vai garantir o direito de disputar a Copa do Brasil de 2006. As surpresas foram os times de Ribeirão Preto, que venceram fora de casa. A próxima fase será disputada pelo mesmo sistema, no mata-mata, com jogos de ida e volta. Estes são os novos confrontos: Rio Claro x EC Osasco; Nacional x Comercial; Ferroviária x Grêmio Barueri; e Noroeste x Botafogo. O Botafogo garantiu sua vaga ao vencer, em Itu, o Ituano, por 3 a 1, compensando o empate sem gols em casa. O Comercial buscou sua vaga em Campinas, derrubando o Guarani ao empatar por 0 a 0. No primeiro confronto houve empate de 2 a 2, mas o time comercialino tinha a vantagem de jogar por dois resultados iguais por ter melhor campanha na primeira fase. Outro que garantiu sua vaga fora de casa foi o Nacional, que venceu o Rio Preto por 2 a 0 (havia vencido em casa por 2 a 1). Em Osasco, o EC Osasco goleou o Mirassol por 4 a 1, ficando com a vaga porque tinha empatado fora, por 3 a 3. Os outros classificados já estavam definidos. Na sexta-feira, a Ferroviária se garantiu ao empatar sem gols com o Independente. No sábado à tarde, o Rio Claro, de novo, venceu o Corinthians por 2 a 1. À noite, em Bauru, o Noroeste perdeu para o Juventus, por 1 a 0. No jogo de ida, o time de Bauru é quem havia vencido por 1 a 0. Assim, o Noroeste ficou com a vaga por ter a melhor campanha.