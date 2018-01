Copa FPF: dois jogos pela nona rodada A nona rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), que dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil, será aberta nesta sexta-feira, a partir das 20h30, com dois jogos no interior: XV de Piracicaba x Matonense e Noroeste x Araçatuba. Pelo Grupo 1, XV de Piracicaba e Matonense não fazem boa campanha e buscam a reabilitação. Os piracicabanos perderam, por 3 a 0, para o Rio Claro, ficando em quinto lugar, com oito pontos. Também vindo de um tropeço, para o Comercial por 2 a 0, a Matonense está na lanterna, com apenas três pontos. Noroeste e Araçatuba estão no Grupo 2 e se o time de Bauru vencer, encosta no líder Rio Preto, que soma 14 pontos. O time de Bauru é o terceiro colocado, com 11. O Araçatuba é o lanterna, com apenas quatro pontos, e nesta semana três jogadores - o zagueiro Garrinchinha, o volante Carlinhos e o atacante Jean Clementina - se recusaram a treinar por falta de salários. Confira os jogos da nona rodada: Sexta-feira: 20h30 - XV de Piracicaba x Matonense e Noroeste x Araçatuba. Sábado: 15h - Grêmio Barueri x Internacional de Limeira e Nacional x São Paulo. Domingo: 10h - Mirassol x Oeste; 10h45 - Palmeiras x Corinthians; 11h - Ferroviária x Rio Claro, Marília x Rio Preto, Ituano x Bragantino, Portuguesa x Independente, Santos x Juventus e Comercial x Sertãozinho.