Copa FPF: ECO assume liderança Três jogos movimentaram na tarde deste sábado a terceira rodada da Copa Federação Paulista de Futebol. Todos foram pelo Grupo 4, que, com os resultados ficou embolado e com as posições definidas apenas pelo saldo de gols. O ECO-Osasco bateu o atual campe ão Santos por 1 a 0 diante de sua torcida e assumiu a liderança, com seis pontos, enquanto o alvinegro praiano ficou em segundo, com quatro. O time de Osasco ainda teve a "colaboração" do Grêmio Barueri, que perdeu por 2 a 0 diante do Juventus na Rua Javari. Com esse resultado, o clube da Móoca ficou na terceira colocação, com quatro pontos mas com saldo zero, enquanto o Grêmio ficou na quinta posição, também com quatro pontos e saldo negativo de um gol. O Nacional, por sua vez, goleou a Internacional de Limeira por 4 a 1 em casa e assumiu a vice-liderança, com quatro pontos e saldo negativo de dois gols. A Inter ocupa a sétima e última posição, com apenas um ponto. A rodada começou de manhã, com a vitória por 3 a 1 do Independente de Limeira sobre o Palmeiras-B, na casa do adversário. O resultado deixou o time de Limeira na terceira posição do Grupo 3, com seis pontos, enquanto o alviverde ficou na última colocação do grupo e ainda sem vencer na competição.