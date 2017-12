Copa FPF: empate de líderes em Guarulhos Os principais jogos da quinta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) deste domingo envolveram os clubes do Grupo 3. O empate sem gols entre Corinthians e Ituano, em Guarulhos, deixou os dois times com os mesmos 10 pontos, mas com a vantagem do time paulistano no saldo de gols - 8 a 4. A Portuguesa venceu pela primeira vez: 2 a 0, no Palmeiras-B, no Canindé. Em Campinas, o Guarani, sem dificuldades, superou o Independente, por 3 a 0, mantendo-se na cola dos líderes, com nove pontos. A grande surpresa foi a derrota do Taquaritinga por 4 a 2 para o Rio Preto, em pleno Estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. Com esse resultado, o CAT ficou na terceira posição com seis pontos e deixou escapar a liderança do Grupo 2, que continuou com o próprio Rio Preto, que chegou aos 10 pontos. Confira resultados da quinta rodada: Sexta-feira - XV de Piracicaba 2 x 0 Botafogo; Marília 1 x 1 Mirassol. Sábado - São Paulo 0 x 2 Santos; Grêmio Barueri 5 x 2 Nacional; Botafogo 1 x 0 Matonense. Domingo - Taquaritinga 2 x 4 Rio Preto; Guarani 3 x 0 Independente; Corinthians 0 x 0 Ituano; Portuguesa 2 x 0 Palmeiras B; ECO-Osasco 2 x 2 Internacional; Rio Claro 3 x 2 Comercial e Oeste 2 x 2 Noroeste. Classificação da primeira fase: Grupo 1 - 1.º - Comercial, 9; 2.º - Rio Claro, 8 (saldo de gols 5); 3.º - XV de Piracicaba, 8 (saldo 3); 4.º - Ferroviária, 7; 5.º - Botafogo, 4; 6.º - Matonense, 3; 7.º - Sertãozinho, 2. Grupo 2 - 1.º - Rio Preto, 10; 2.º - Mirassol, 7; 3.º - Taquaritinga, 6 (2 vitórias); 4.º - Oeste, 6 (1 vitórias); 5.º Marília, 5; 6.º - Noroeste, 4; 7.º - Araçatuba, 3. Grupo 3 - 1.º - Corinthians, 10 pontos (saldo 8); 2.º - Ituano, 10 (saldo 4); 3.º - Guarani, 9; 4.º - Independente, 6; 5.º - Bragantino, 3 (saldo 2); 6.º - Portuguesa, 3 (saldo -8); 7.º Palmeiras, 3 (saldo -8). Grupo 4 - 1.º - ECO-Osasco, 8 pontos (saldo 3); 2.º - Barueri, 8 (saldo 2); 3.º - Santos, 7 (saldo 2); 4.º - Juventus, 7 (saldo 1); 5.º - Internacional, 5; 6.º- Nacional, 4; 7.º - São Paulo, 1.