Copa FPF: Empate em Ribeirão Preto Em jogo bastante movimentado, Comercial e Ferroviária empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira, no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP), no encerramento da 13.ª rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Com o resultado, o time da casa ficou na terceira posição do Grupo 1, com 20 pontos, enquanto a Ferroviária se isolou na liderança, com 23 pontos. Ambos já estavam classificados. Cardoso e Fabiano Souza fizeram os gols do time da casa, enquanto Tarciano marcou duas vezes para os visitantes. Todos os gols saíram no segundo tempo. Na última rodada da primeira fase da Copa FPF, no próximo domingo, o Comercial irá enfrentar o XV de Piracicaba, fora de casa, e a Ferroviária terá pela frente o Botafogo, em Araraquara.