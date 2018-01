Copa FPF: empate entre XV e Rio Claro XV de Piracicaba e Rio Claro empataram por 0 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Barão de Serra Negra, em jogo isolado pela Copa Federação Paulista de Futebol. A partida foi válida pela primeira rodada, que aconteceu há duas semanas, e tinha sido transferida. O empate dá ao time piracicabano o primeiro ponto no Grupo 1, mas fica ainda na lanterna (sétimo). O visitante soma dois pontos e vai para a terceira colocação. Nenhum dos dois times ainda marcou gols na competição. O Rio Claro, contudo, ainda não sofreu, já o XV levou um gol do Marília, na estréia. O XV de Piracicaba enfrenta fora de casa o Sertãozinho no próximo domingo, às 11 horas. O Rio Claro folga na terceira rodada, que começará sábado.