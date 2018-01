Copa FPF: empate sem gols em Limeira Em jogo tecnicamente muito fraco, a Internacional não passou de um empate sem gols com o Nacional, na tarde desta quinta-feira, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, no encerramento da 10.ª rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Com o resultado, a Inter permanece na sétima e última posição do Grupo 4, com um ponto negativo - a equipe foi pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) com a perda de seis pontos. O Nacional, por sua vez, fica na quarta colocação, com 12 pontos. Na próxima rodada, neste final de semana, a equipe de Limeira irá enfrentar o São Paulo, na Capital, enquanto o Nacional terá pela frente o Juventus, na Rua Javari.