Copa FPF: empate sem gols em Limeira Independente e Ferroviária empataram sem gols, na noite deste sábado, no estádio Agostinho Prada, em Limeira, na abertura da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol. No próximo final de semana, um novo empate garantirá a classificação da Ferroviária para a próxima fase. Mais cedo foram realizados cinco jogos: Corinthians B 1 x 2 Rio Claro, Juventus 0 x 1 Noroeste, Nacional 2 x 1 Rio Preto, Mirassol 3 x 3 ECO-Osasco e Comercial 2 x 2 Guarani B. Na noite de sexta, Oeste e Grêmio Barueri empataram sem gols. A rodada será fechada, neste domingo, às 11 horas, com o jogo entre Botafogo e Ituano, em Ribeirão Preto.