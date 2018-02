Copa FPF: Ferroviária joga pelo empate A Ferroviária joga por um simples empate contra o Independente, nesta sexta-feira, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, a partir das 20h30, para chegar às quartas-de-final da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). No jogo de ida, em Limeira, houve empate sem gols, mas o time de Araraquara conta com a vantagem de dois resultados iguais por ter feito a melhor campanha na fase anterior. As outras fases também serão disputadas com o mesmo critério, até se definir o campeão, que garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2006. A rodada prossegue com três jogos no sábado e quatro no domingo.