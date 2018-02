Copa FPF: Ferroviária recebe Barueri Ferroviária e Grêmio Barueri se enfrentam na noite desta sexta-feira, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, abrindo a terceira fase da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O time da casa quer vencer por uma boa diferença no placar para levar a vantagem ao segundo jogo, na Grande São Paulo. O retrospecto dos dois times é parecido. A Ferroviária ficou na segunda posição do Grupo 1 e, na segunda fase, passou pelo Independente de Limeira, com dois empates sem gols. O Barueri terminou a primeira fase como líder isolado do Grupo 4, e, na etapa seguinte, eliminou o Oeste de Itápolis, com um empate sem gols fora e vitória em casa, por 2 a 0.