Copa FPF: finalistas se conhecem bem Santos e Guarani começam neste próximo final de semana a decidir o título da Copa Federação Paulista de Futebol. Os dois times se conhecem muito bem, já que na segunda fase do torneio, eles caíram no mesmo Grupo 8, e o time santista levou a melhor. Nas semifinais, encerradas no final de semana, o time da Baixada eliminou o Ituano, enquanto o Guarani passou pelo Sertãozinho. Por ter feito melhor campanha que o Bugre juntando todas as fases do torneio, o Santos joga por dois resultados iguais e tem a vantagem de decidir o título em casa. Quem for campeão conquista a vaga para a Copa do Brasil em 2005. Apesar de estar praticamente classificado para a Taça Libertadores, o Santos pode disputar a Copa do Brasil com o time B, se for campeão e assim desejar. Se não manifestar o desejo, o clube campineiro fica com a vaga mesmo se perder o título de campeão. O Sertãozinho, eliminado pelo Guarani, está garantido no Campeonato Brasileiro da Série C. Na primeira fase, os finalistas se enfrentaram duas vezes. No dia 26 de setembro, o Guarani recebeu o Santos no estádio Brinco de Ouro e a partida acabou empatada em 1 a 1. Neste jogo, o meia Luís Fernando, que foi dispensado nesta segunda-feira, perdeu um pênalti. No returno desta fase, o Santos recebeu o Guarani na Vila Belmiro, vencendo por 3 a 2. No término desta fase, o Santos terminou em primeiro do Grupo 8, somando 14 pontos e garantiu classificação. O Bugre terminou na vice-liderança e somou 11 pontos. O time campineiro garantiu a vaga para outra fase pelo índice técnico. O Santos, dirigido pelo técnico Márcio Fernandes, não sabe o que é perder na competição há 12 partidas. Antes do empate com o Ituano, 1 a 1 no sábado à noite, o time vinha de seis vitórias consecutivas. A sua última derrota na competição aconteceu no dia 22 de agosto para o Palmeiras B,por 4 a 2. Para o jogo final, o técnico Fernandes poderá contar com os retornos do lateral-direito Itabuna e dos mais Carlinhos e Leandro Alves. Não terá o meia Rivaldo, expulso em Itu. O Guarani perdeu o zagueiro Carlinhos, expulso em Sertãozinho, e que foi dispen sado pelo clube nesta segunda-feira.