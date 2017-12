Copa FPF: grandes atrás de recuperação São Paulo B e Palmeiras B, que realizam fracas campanhas na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), abrem a sétima rodada, neste sábado, que terá quatro jogos. A competição tem como grande atrativo garantir ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2006. O São Paulo, lanterna do Grupo 4, com apenas um ponto, busca sua primeira vitória diante do Juventus na Rua Javari, a partir das 15h. O Juventus é o vice-líder, com dez pontos. O jogo terá transmissão ao vivo da TV Cultura. No Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani recebe o Palmeiras, pelo Grupo 3, às 19h, com transmissão da Rede Vida. O Palmeiras está na quinta colocação, com quatro pontos. O Guarani é o terceiro, com nove, quatro pontos a menos que o líder Corinthians. Pelo Grupo 1, Comercial e XV de Piracicaba se enfrentam em Ribeirão, a partir das 15 horas. Às 20 horas, o Noroeste recebe o Marília pelo Grupo 2. Confira os jogos da sétima rodada: Sábado - 15h - Comercial x XV de Piracicaba; 15:05 - Juventus x São Paulo; 19h - Guarani x Palmeiras; 20h - Noroeste x Marília. Domingo - 11h - Botafogo x Ferroviária; Ituano x Portuguesa; Bragantino x Corinthians; Taquaritinga x Mirassol; Araçatuba x Oeste; ECO-Osasco x Nacional; Santos x Grêmio Barueri e Sertãozinho x Rio Claro. Confira a classificação da primeira fase: Grupo 1 - 1.º - Rio Claro, 11 pontos; 2.º - Ferroviária, 10; 3.º - Comercial, 9; 4.º - XV de Piracicaba, 8; 5.º - Botafogo, 4; 6.º - Matonense, 3; 7.º - Sertãozinho, 2. Grupo 2 - 1.º - Rio Preto, 13; 2.º - Oeste, 9; 3.º - Noroeste, 7 ( saldo 1); 4.º - Mirassol, 7 (saldo 0); 5.º - Taquaritinga, 6; 6.º Marília, 5; 7.º - Araçatuba, 3. Grupo 3 - 1.º - Corinthians, 13 pontos; 2.º - Ituano, 11; 3.º - Guarani, 9 (saldo de gols 4); 4.º - Independente, 9 (saldo de gols -2); 5.º - Palmeiras, 4; 6.º - Bragantino, 3 (saldo 1); 7.º - Portuguesa, 3 (saldo -8). Grupo 4 - 1.º - ECO-Osasco, 11 pontos; 2.º - Juventus, 10; 3.º - Barueri, 8 ; 4.º - Santos, 7 (3 gols pró); 5.º - Nacional, 7 (saldo de gols 0), 6.º- Internacional, 5; 7.º - São Paulo, 1.