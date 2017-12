Copa FPF: Ituano e Santos decidem vaga O primeiro finalista da Copa Federação Paulista de Futebol será definido nesse sábado. O Ituano, dono da melhor campanha na primeira fase, recebe o Santos, no estádio "Novelli Júnior", em Itu, a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pela Rede Vida de Televisão. O Ituano precisa de uma vitória para repetir o feito do ano passado, quando chegou à final e foi derrotado pelo Santo André. O campeão vai disputar a Copa do Brasil em 2005. No primeiro confronto, disputado na Vila Belmiro, em Santos, o Ituano, mesmo atuando com o time principal, que fez uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu por 2 a 1. Portanto, terá necessariamente que vencer para se classificar. O único problema do time de Itu é o volante Wilson Mathias, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Ricardo Araújo e Eurico brigam pela posição. No Santos, as suspensões são do lateral Itabuna e do meio-campista Carlinhos. Entram, respectivamente, Schneider e Rodrigo Ítalo. No domingo, às 11 horas, Sertãozinho e Guarani jogam pela outra vaga na final. À exemplo do Ituano, o Sertãozinho também perdeu por 2 a 1 na partida de ida, em Campinas, e precisa vencer para se classificar. Um empate basta ao time campineiro.