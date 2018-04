Copa FPF: Ituano tem melhor campanha O Ituano manteve a liderança geral da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) ao vencer o Guarani, por 2 a 1, nesta segunda-feira à noite, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O Ituano, agora, soma 21 pontos no Grupo 4, onde o Guarani soma 11 pontos, ocupa a quarta posição e ainda luta pela classificação. O Comercial, com 20 pontos no Grupo 2, é o segundo colocado na pontuação geral. Tudo dependerá da última rodada, quando o time de Campinas vai receber o Rio Branco de Americana (10 pontos), decidindo a última vaga. Os três gols da noite foram anotados no segundo tempo. Fernando Gaúcho, de pênalti, abriu o placar cobrando pênalti para o time da casa. Catatau empatou para os visitantes, mas aos 41 minutos o zagueiro Eduardo, de cabeça, marcou o gol da vitória. Quatro clubes de cada grupo vão passar à segunda fase. Ainda restam 11 vagas, que serão preenchidas com a rodada prevista para domingo pela manhã, às 11 horas.