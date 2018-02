Copa FPF: jogo em Itápolis abre 2ª fase Oeste e Grêmio Barueri abrem a segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta sexta-feira, jogando no estádio Ildenor Picardi Semeghini, em Itápolis, a partir das 20 horas. Na primeira fase, o time da casa ficou na quarta colocação do Grupo 2, com 21 pontos, enquanto o Grêmio Barueri foi o líder do Grupo 4, com 25 pontos. A partir desta segunda fase, a Copa FPF passa a ser decidida em sistema de mata-mata, com os times de melhor campanha na fase anterior tendo a vantagem de fazer a partida de volta em casa. No sábado, acontecem outros seis jogos e a rodada será fechada domingo, com mais uma partida.