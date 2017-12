Copa FPF: Juventus ganha do Nacional Numa rodada marcada por goleadas, muitas emoções marcaram o clássico da capital pela Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), neste domingo cedo. O Juventus levou a melhor sobre o Nacional, por 4 a 3, mesmo atuando no Estádio Nicolau Alayon. A quarta rodada teve 48 gols, com média de quatro por jogo. A vitória colocou o Juventus com sete pontos, o mesmo do líder EC Osasco, no Grupo 4. O time da Rua Javari leva desvantagem no saldo de gols (3 a 1). O jogo foi emocionante e decidido nos últimos minutos. O time da Rua Javari abriu o placar com Gilvan, aos 33 minutos do primeiro tempo, de cabeça. O Nacional virou no segundo tempo, com Felipe, de falta, aos 13, e Andreir, aos 17. O time juventino empatou com Hugo, aos 22, de cabeça, mas Andreir, de bicicleta, fez o terceiro do time da casa, aos 39 minutos. Mas ainda houve tempo para brilhar a estrela de Rafael, que empatou, aos 40, de falta, e marcou o gol da vitória aos 43 minutos. A maior goleada da rodada aconteceu à tarde em Araraquara, onde a Ferroviária fez 6 a 0 no Sertãozinho. No Canindé, a Portuguesa levou 5 a 3 do Guarani, pelo Grupo 3, liderado pelo Corinthians que venceu o Independente por 1 a 0, em Limeira. O Mirassol fez 4 a 3, em casa, no Araçatuba, enquanto o Rio Claro, em Matão, goleou a Matonense por 4 a 0. Confira os resultados da quarta rodada: Sexta-feira - XV de Piracicaba 2 x 0 Botafogo. Sábado - Palmeiras 1 x 0 Bragantino; Inter de Limeira 2 x 1 São Paulo; e Grêmio Barueri 1 x 1 EC Osasco. Domingo - Independente 0 x 1 Corinthians; Matonense 0 x 4 Rio Claro; Mirassol 4 x 3 Araçatuba; Marília 3 x 2 Taquaritinga; Rio Preto 1 x 1 Oeste; Portuguesa 3 x 5 Guarani; Nacional 3 x 4 Juventus e Ferroviária 6 x 0 Sertãozinho. A classificação da primeira fase é esta: Grupo 1) 1.º - Ferroviária, 7 pontos; 2.º - Comercial, 6; 3.º - Rio Claro, 5 (saldo 4); 4.º - XV de Piracicaba, 5 (saldo 1); 5.º - Matonense, 3; 6.º - Sertãozinho, 2; e 7.º - Botafogo, 1. Grupo 2) 1.º - Rio Preto, 7 pontos; 2.º - Mirassol, 6 (5 gols pró); 3.º - Taquaritinga, 6 (4 gols pró); 4.º - Oeste, 5; 5.º Marília, 4; 6.º - Noroeste, 3 (saldo 0); e 7.º - Araçatuba, 3 (saldo -3). Grupo 3) 1.º - Corinthians, 9 pontos (saldo 8); 2.º - Ituano, 9 (saldo 4); 3.º - Guarani, 6 (saldo 2); 4.º Independente, 6 (saldo 0); 5.º - Bragantino, 3 (saldo 2); 6.º - Palmeiras, 3 (saldo -6); e 7.º - Portuguesa, zero. Grupo 4) 1.º - EC Osasco, 7 pontos (saldo 3); 2.º - Juventus, 7 (saldo 1); 3.º - Grêmio Barueri, 5; 4.º - Nacional, 4 (saldo 2); 5.º - Santos, 4 (saldo zero); 6.º - Inter de Limeira, 4 (saldo -3); 7.º - São Paulo, 1.