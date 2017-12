Copa FPF: Juventus goleia em Limeira A Inter de Limeira começou vencendo, mas acabou sendo goleado por 4 a 1 pelo Juventus na tarde desta quinta-feira, em pleno Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP), no fechamento da sexta rodada da primeira fase da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Cezinha (três) e Jéferson marcaram os gols do Juventus, enquanto Zé Hílton anotou o gol da Inter. Com o resultado, o time limeirense ficou na sexta posição do Grupo 4, com cinco pontos, enquanto o time da Moóca chegou à vice-liderança, com 10 pontos, uma menos que o líder Grêmio Barueri. Na próxima rodada, a Internacional ficará de folga e só voltará a campo no dia 27 de agosto, para enfrentar o Santos, em Limeira, enquanto o Juventus irá receber o São Paulo na Rua Javari.