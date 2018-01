Copa FPF: mais três times garantem vaga Botafogo, Mirassol e Oeste foram os três clubes que se garantiram na segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol após a realização da 13.ª rodada, a penúltima da fase de classificação, neste domingo. Agora já são 13 clubes assegurados e a última rodada vai decidir as últimas três vagas, disputadas por cinco clubes. O Botafogo confirmou sua vaga no Grupo 1 ao vencer, em casa, neste sábado, o Rio Claro por 1 a 0, ficando, por enquanto, em quarto lugar com 18 pontos. Já estavam garantidos: Ferroviária, Rio Claro e Comercial. Na quarta-feira, Comercial e Ferroviária fecham a rodada, em jogo isolado. O Grupo 2 também foi fechado com o empate de 1 a 1 do Mirassol, em Bauru, diante do Noroeste, chegando aos 18 pontos, mesmo número de pontos do Oeste, que empatou em 1 a 1 com o Taquaritinga, que, com 14 pontos, está eliminado. O líder Rio Preto chegou aos 24 pontos depois de golear por 5 a 0 o Araçatuba, que durante a semana viveu uma semana de crise, sem treinar e em greve por salários atrasados. No Grupo 3, o Guarani, com 17 pontos, só depende de um empate diante do eliminado Palmeiras B, na última rodada, para ficar com a quarta vaga. A situação da Portuguesa, com 14 pontos, é mais complicada porque precisa vencer o líder Ituano, no Canindé, e torcer por uma derrota do Guarani. As outras três vagas são de Ituano, Independente e Corinthians B, que perdeu nas últimas três rodadas. O Santos B ainda tem chances no Grupo 4, onde restam duas vagas. Após a vitória em casa sobre o Nacional por 3 a 2, o time santista, com 14 pontos, precisa vencer o líder Barueri, na Grande São Paulo, e torcer por tropeços do Nacional, com 15 pontos, diante do Osasco, já classificado, e do Juventus, com 17, no Morumbi, diante do eliminado São Paulo. Estes foram os resultados da 13.ª rodada: Sexta-feira: Taquaritinga 1 x 1 Oeste e Noroeste 1 x 1 Mirassol Sábado: Juventus 2 x 0 Internacional; Guarani 3 x 2 Corinthians B; Ituano 1 x 0 Palmeiras B e Botafogo 1 x 0 Rio Claro. Domingo: Araçatuba 0 x 5 Rio Preto; Bragantino 3 x 2 Independente; ECO-Osasco 5 x 2 São Paulo B; Santos 3 x 2 Nacional e Sertãozinho 4 x 4 Matonense. Classificação: Grupo 1: 1.º - Ferroviária, 22; 2.º - Rio Claro, 21; 3.º - Comercial, 19; 4.º - Botafogo, 18; 5.º - XV de Piracicaba, 12; 6.º- Matonense, 7; 7.º - Sertãozinho, 7 Grupo 2: 1.º - Rio Preto, 24; 2.º - Noroeste, 21; 3.º - Mirassol, 18; 4.º - Oeste, 18; 5.º - Taquaritinga, 14; 6.º - Marília, 8; 7.º - Araçatuba, 4 Grupo 3: 1.º - Ituano, 22; 2.º - Independente, 19; 3.º - Corinthians B, 18; 4.º - Guarani, 17; 5.º - Portuguesa, 14; 6.º - Bragantino, 10; 7.º - Palmeiras, 9 Grupo 4: 1.º - Grêmio Barueri, 24; 2.º - ECO-Osasco, 22; 3.º - Juventus, 17; 4.º - Nacional, 15; 5.º - Santos, 14; 6.º - São Paulo, 10; 7º - Internacional, 0