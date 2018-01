Copa FPF: Nacional e Barueri goleiam O time B do São Paulo continua decepcionando na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Neste sábado à tarde perdeu para o Nacional por 3 a 1, no Estádio Nicolau Alayon, pela nona rodada, permanecendo na lanterna do Grupo 4, com apenas quatro pontos. A vitória deixou o Nacional com 11 pontos, em quarto lugar. A liderança deste grupo foi mantida pelo Grêmio Barueri que, em casa, goleou a Internacional de Limeira por 5 a 0. O Barueri, agora, soma 17 pontos. A Inter tem apenas cinco pontos.