Copa FPF não terá a presença dos grandes clubes da capital

Pela primeira vez em sua história, a Copa Federação Paulista de Futebol (Copa FPF) não vai contar com nenhum dos quatro grandes. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos abdicaram do direito de disputar a competição. Nos anos anteriores, Corinthians e Palmeiras, ambos com times B, participaram do torneio. Sem a presença dos grandes, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta terça-feira, os 32 clubes participantes deste ano, quatro a mais em relação à temporada anterior. São oito times da Série A1, 15 da Série A2 e nove da Série A3. O início do torneio está previsto para 20 de julho. A Copa FPF foi disputada, pela primeira vez em 1999. Não aconteceu em 2000, mas desde o ano seguinte se firmou como competição alternativa, valorizada com a indicação do campeão para a Copa do Brasil e o vice-campeão para o Campeonato Brasileiro da Série C. VEJA LISTA COMPLETA: Série A1: Bragantino, Juventus, Noroeste, Ituano, Marília, Mirassol, Rio Claro e Rio Preto. Série A2: Portuguesa Santista, América, Botafogo, Atlético Sorocaba, Taquaritinga, Comercial, Santo André, São Bento, Ferroviária, Catanduvense, Mogi Mirim, Oeste, Rio Branco, São José e União São João. Série A3: Flamengo (Guarulhos), Francana, Linense, Penapolense, XV de Piracicaba, Nacional, Osvaldo Cruz, São Bernardo e Itapirense.