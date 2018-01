Copa FPF: Noroeste derruba Oeste O Noroeste conseguiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol ao vencer o Oeste por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP). Otacílio marcou o primeiro gol na etapa inicial e Buiú fechou o resultado no segundo. A vitoria deixou o Noroeste na segunda colocação do Grupo 2, com 20 pontos e o Oeste na terceira, com 17 pontos. E a derrota não poderia ser pior para o Oeste: após dez jogos disputados o time perdeu a condição de último invicto entres os 28 participantes do torneio.