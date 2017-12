Copa FPF: Noroeste vence Rio Claro Em um jogo que começou fácil e terminou de forma dramática, o Noroeste venceu o Rio Claro por 3 a 2, neste sábado, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, na primeira partida das finais da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Agora, o time de Bauru joga pelo empate na partida de volta, em Rio Claro, para ficar com o título, que valerá uma vaga na Copa do Brasil de 2006. O vice-campeão terá direito a participar do Campeonato Brasileiro da Série C. Para o Rio Claro, dono da melhor campanha da competição, basta uma vitória simples. O segundo jogo será realizado em Rio Claro, no domingo, dia 27, às 11 horas. Os gols do Noroeste foram marcados no primeiro tempo por Felipe (pênalti), aos 14 e aos 26, e Buiú, aos 33 minutos. Vinícius diminuiu antes do intervalo. Depois de levar um bronca, no vestiário, do técnico Paulo Roberto Santos, o Rio Claro melhorou no segundo tempo e diminuiu, de novo com Vinícius, aos 25 minutos.