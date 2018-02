Copa FPF: Oeste e Grêmio ficam no 0 a 0 Num partida marcada por um futebol muito fraco, Oeste e Grêmio Barueri empataram por 0 a 0 na noite desta sexta-feira, no Estádio Ildenor Picardi Semeghini, em Itápolis (SP), pela primeira rodada da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Agora, o Barueri joga por outro empate para seguir brigando pelo título, pois tem a vantagem de ter melhor campanha. Ambos voltarão a se enfrentar no dia 15 de outubro, desta vez, no Estádio Orlando Baptista Novelli, em Barueri. A rodada terá seis jogos neste sábado e um domingo.