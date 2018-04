Copa FPF: oito vagas para 16 times A Copa Federação Paulista de Futebol tem neste sábado a última rodada da primeira fase, que definirá os 24 clubes classificados. Na segunda fase, estes times serão divididos em seis grupos de quatro, classificando os primeiros colocados e os dois times com melhor índice técnico. A rodada terá 17 jogos, que começarão todos às 10 horas. Dos 35 times participantes, somente três não têm mais chance de classificação: São Paulo Aspirante; Matonense e Internacional de Bebedouro. Dezesseis clubes já estão classificados: Mirassol, Bandeirante e Marília (Grupo 1); Comercial e Sertãozinho (Grupo 2); Noroeste, União São João e Ponte Preta (Grupo 3); Ituano, União Barbarense e XV de Piracicaba (Grupo 4); Juventus e Taubaté (Grupo 5) e Atlético Sorocaba, Portuguesa e Corinthians (Grupo 6). Brigando pelas oito vagas estão: Grupo 1 - América e Rio Preto brigam por uma vaga; Grupo 2 - Botafogo, Barretos e Francana lutam por duas vagas; Grupo 3- tem uma vaga para Rio Claro, Inter de Limeira ou XV de Jaú; Grupo 4 - Guarani e Rio Branco disputa m a última vaga. Grupo 5 - Palmeiras B, Eco- Osasco e Santos lutam por duas vagas e Grupo 6 - Tem uma vaga para São Bento, Santo André ou Nacional. Confira a situação grupo por grupo: Grupo 1 - Neste grupo, três clubes estão classificados: Mirassol, Bandeirante e Marília, restando apenas uma vaga, que será disputada por América e Rio Preto. O América precisa vencer seu jogo, já o Rio Preto precisa vencer o Bandeirante, em Birigui, e torcer por um tropeço do rival América. Grupo 2 - Comercial e Sertãozinho estão classificados. Francana, Barretos e Botafogo disputam as outras duas vagas restantes. A pior situação é a da Francana que precisa vencer o Comercial e torcer para o Botafogo ou Barretos perderem ou empatarem seus respectivos jogos, com Sertãozinho e Matonense. O Botafogo e o Barretos se garantem com uma vitória simples ou até com uma derrota, desde que a Francana também saia derrotada. A Matonense está fora da briga. No Grupo 3 - Noroeste, União São João e Ponte Preta já estão classificados.O Rio Claro se classifica com uma vitória sobre Noroeste. A Inter espera vencer o União São João e torce para a derrota do Rio Claro. O XV de Jaú se classifica se golear a Ponte e o Rio Claro e a Inter de Limeira perderem. No Grupo 4 - Ituano, União Barbarense e XV de Piracicaba já estão garantidos. Resta uma vaga que vai ser disputada no confronto entre Guarani e Rio Branco, que se enfrentam na última rodada. Quem vencer se garante. O empate dá a vaga ao Guarani. No Grupo 5 - Neste grupo, Taubaté e Juventus já estão classificados. Restam duas vagas a ser disputada pelo Palmeiras-B, Eco-Osasco e Santos. O Santos, lanterna do grupo, só se garante com uma vitória sobre o líder Juventus. O ECO-Osasco se garante com empate diante do Juventus. O Palmeiras-B folga na rodada, já que este grupo tem cinco equipes, e se classifica com uma derrota do Santos. No Grupo 6 - Portuguesa, Atlético Sorocaba e Corinthians já estão tranqüilos e classificados. Sobra uma vaga a ser disputada pelo São Bento, Santo André e Nacional. O São Bento se garante com uma vitória sobre o Nacional. O Nacional precisa vencer o São Bento e torcer para o Santo André perder ou empatar com o Corinthians. O Santo André precisa vencer e o São Bento perder ou empatar para se classificar. Confira os jogos de sábado: Grupo 1 - Marília x Mirassol, América x Inter de Bebedouro e Bandeirante x Rio Preto; Grupo 2 - Francana x Comercial; Botafogo x Sertãozinho e Barretos x Matonense; Grupo 3 - XV de Jaú x Ponte Preta; Inter de Limeira x União São João e Rio Claro x Noroeste; Grupo 4 - São Paulo Aspirante x União Barbarense; XV de Piracicaba x Ituano e Guarani x Rio Branco; Grupo 5 - Taubaté x ECO - Osasco; Santos x Juventus e Grupo 6 - Portuguesa x Atlético Sorocaba; Corinthians x Santo André e São Bento x Nacional.